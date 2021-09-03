Как сообщил корреспондент «Фонтанки» 3 сентября, в мероприятии приняли участие множество молодых людей. Заметившие их прохожие останавливались, чтобы узнать, что происходит.
Людям постарше достаточно было услышать «Беслан», представители молодежи переспрашивали, чтобы узнать значение слова.
автор видео Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Кроме того, сегодня у станции метро «Сенная площадь» волонтеры раздавали памятные значки в форме голубей с бело-голубой лентой — символом мира.
1 сентября 2004 года террористы захватили более 1100 заложников в школе № 1 в Беслане. Учителей, школьников и их родителей в течение трех дней удерживали в школьном спортивном зале. При штурме учебного заведения, который завершился 3 сентября, погибли 314 заложников, 186 из которых — дети.
Всего, включая силовиков, занятых в операции по освобождению, погибли 333 человека. Не менее 783 получили ранения разной степени тяжести. Ответственность за нападение взял на себя лидер чеченских боевиков Шамиль Басаев.