Сетевое издание E1.ru опубликовало ряд видеозаписей и фотографий жителей региона, которые стали свидетелями непогоды.
Стихия обрывала провода и сдувала на землю строительные элементы, из-за чего пострадали несколько автомобилей.
e1.ru / telegram
По данным ГУ МЧС по Свердловской области, непогода продолжит буйствовать на территории региона до конца дня. Гражданам посоветовали избегать нахождения у стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов.
Кроме того, автовладельцев попросили не оставлять транспортные средства вблизи деревьев и рекламных конструкций.