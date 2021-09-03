Стихия обрывала провода и сдувала на землю строительные элементы, из-за чего пострадали несколько автомобилей.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, непогода продолжит буйствовать на территории региона до конца дня. Гражданам посоветовали избегать нахождения у стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов.



Кроме того, автовладельцев попросили не оставлять транспортные средства вблизи деревьев и рекламных конструкций.

