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В Екатеринбург пришел сильный ураган. Ветер сдувал кровлю домов и валил деревья на машины

В Екатеринбург пришел мощный ураган

В Екатеринбург и Свердловскую область 3 сентября пришел сильный ураган. Свирепый ветер сдувал с домов кровлю и валил многолетние деревья.

Фото: скриншот видео /e1.ru / telegram
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Сетевое издание E1.ru опубликовало ряд видеозаписей и фотографий жителей региона, которые стали свидетелями непогоды.

Стихия обрывала провода и сдувала на землю строительные элементы, из-за чего пострадали несколько автомобилей.

e1.ru / telegram

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, непогода продолжит буйствовать на территории региона до конца дня. Гражданам посоветовали избегать нахождения у стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов.

Кроме того, автовладельцев попросили не оставлять транспортные средства вблизи деревьев и рекламных конструкций.

Фото: скриншот видео /e1.ru / telegram

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