Вблизи Большеохтинского моста в Петербурге произошло ДТП с участием двух иномарок. Фотографии с места происшествия 3 сентября появились в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, Toyota Land Cruiser по пути к Литейному проспекту столкнулся с Volkswagen Polo. Во время аварии первый автомобиль наехал на тротуар.