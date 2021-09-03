Вблизи Большеохтинского моста в Петербурге произошло ДТП с участием двух иномарок. Фотографии с места происшествия 3 сентября появились в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, Toyota Land Cruiser по пути к Литейному проспекту столкнулся с Volkswagen Polo. Во время аварии первый автомобиль наехал на тротуар.
За рулем немецкой машины находился 30-летний мужчина, водитель второй иномарки — 46-летний петербуржец. Сейчас его состояние оценивают как очень тяжелое (предположительно, клиническая смерть).