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У Большеохтинского моста в Петербурге столкнулись две иномарки. Состояние одного из водителей оценивают как крайне тяжелое

Вблизи Большеохтинского моста в Петербурге произошла серьезная авария

Вблизи Большеохтинского моста в Петербурге произошло ДТП с участием двух иномарок. Фотографии с места происшествия 3 сентября появились в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, Toyota Land Cruiser по пути к Литейному проспекту столкнулся с Volkswagen Polo. Во время аварии первый автомобиль наехал на тротуар.

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За рулем немецкой машины находился 30-летний мужчина, водитель второй иномарки — 46-летний петербуржец. Сейчас его состояние оценивают как очень тяжелое (предположительно, клиническая смерть).

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