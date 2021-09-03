С необычным явлением на центральных магистралях города 3 сентября столкнулась местная жительница Ирина. «На часах было 17:40, когда я заметила примерно 15 стоящих друг за другом автобусов и троллейбусов. Неясно, с чем это связано. Перекрытий не видно, а легковые машины на данных участках продолжали ездить», — добавила наблюдательная петербурженка.
В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» объяснили, что приостановка была связана со сторонним ДТП на Невском проспекте, 146. Движение автобусов и троллейбусов возобновили в 18:30.
По данным «Яндекса», движение по Лиговскому проспекту затруднено — на магистрали машины встали в пробку длиной почти четыре километра. На Невском проспекте затор растянулся на участке от площади Восстания, 2 до набережной реки Фонтанки, а также от набережной канала Грибоедова до Адмиралтейского проспекта.