Фото: Прокуратура Калининградской области Поделиться Поделиться







Как рассказали 3 сентября в группе «Спасение тюленей», в конце мая сотрудники природоохранной прокуратуры Калининграда позвонили петербургским специалистам и сообщили о том, что в одном из садоводств региона среди домов в грязных баках найдены «замученные с виду тюленята», условия их содержания «выглядят чрезвычайно жутко», а общественная организация, которая их содержит, нарушила «все мыслимые и немыслимые санитарные и ветеринарные нормы и правила» и заработала основания для крупных штрафов.

В пресс-службе калининградской прокуратуры сообщают, что в мае 2021 года проводили проверку исполнения природоохранного законодательства в деятельности АНО институт «Биосфера Балтики». В их «приюте» и обнаружили тюленят, найденных на берегах Балтики весной этого года. Эко-активисты содержали их в одном из частных домовладений. Животные были слишком худыми, заражены паразитами, частично у них отсутствовала шерсть. Ведомство обратилась за помощью к Калининградскому зоопарку, петербургскому «Фонду друзей балтийской нерпы» и Москвариуму. По прогнозам специалистов, шансы набрать положенную массу тела и быть выпущенными в дикую природу у тюленят были невелики.

«Как выглядели те из пациентов «Биосферы Балтики», которым посчастливилось выжить (выжили не все) после полутора месяцев «лечения», вы можете увидеть на картинках: перепачканные жиром и фекалиями измученные звери с утраченным от воздействия мочой и каловыми массами шерстным покровом, паразитами, признаками инфекционных болезней», — пишут сотрудники петербургского фонда. После обсуждения проблемы с прокуратурой было решено ради спасения тюленят дать организации возможность дорастить малышей. Для этого фонду пришлось буквально поручиться за приютчиков, убедить тех в необходимости взаимодействия, круглосуточно консультировать и «постоянно настаивать на решении многочисленных проблем по выводу тюленят из этого состояния». Спасти в итоге удалось четверых тюленят. 2 сентября, после реабилитации и подготовке к жизни в дикой природе, детенышей выпустили в Балтийское море.

Прокуратура Калининградской области

В «Фонде друзей балтийской нерпы» призывают ответственно относиться к помощи животным и не допускать попадания болезней и инфекций из приютов в дикую природу вместе с ними. «Наша позиция и позиция профессионального сообщества морских биологов такова, что для морских млекопитающих должны создаваться отдельные центры/территории без возможности внесения оттуда опасных инфекционных болезней в природную популяцию. Спасение нескольких особей может обернуться в итоге колоссальными потерями животных в природе, и недопустимо организовывать реабилитацию морских животных на территориях приютов, — подчеркивают в специалисты. — В целом, это есть поучительная история о том, как неспециалистам не стоит помогать краснокнижным морским животным».