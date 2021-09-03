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Шекспировский размах. Россиянин из ревности откусил нос жене и покончил с собой в изоляторе

На Урале мужчина из ревности откусил нос жене и покончил с собой в изоляторе

Россиянин покончил жизнь самоубийством в изоляторе временного содержания города Серов Свердловской области. Его подозревали в том, что он откусил нос своей жене. Об этом 3 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых.

По версии полиции, подозреваемый в кафе приревновал супругу и откусил ей нос. Мужчину задержали и поместили в камеру. 30 августа суд арестовал его до 27 октября.

«Тело мужчины сотрудники полиции обнаружили при подаче пищи. В специальном помещении он содержался один. Установлено, что он покончил жизнь самоубийством», — рассказал представитель ведомства.

Как пишет Lenta.ru, погибшим был криминальный авторитет по кличке Шарфик, ранее судимый за кражи, грабеж, угон и уклонение от административного надзора. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Следственного комитета.

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