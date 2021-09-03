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«Строитель города» в Петербурге: лучших выберут эксперты и жители

В Петербурге выберут «Строителя города». Лучшие проекты благоустройства, зеленого строительства, сохранения культурного наследия и т. д. назовут как сами горожане, так и эксперты отрасли. Заявки на конкурс будут принимать в течение месяца.

Как рассказали в «Объединении строителей СПб», новый конкурс продолжит традиции легендарного «Строителя года», проводившегося в городе на Неве более 15 лет. Цель у профессионального соревнования прежняя: привлечь внимание горожан и властей к самым актуальным и современным проектам на строительном рынке.

Сегодня ключевая тенденция в строительной отрасли — это создание максимально комфортной и благоприятной жилой среды. Мало построить дом: важны качество строительных работ и благоустройство, а также развитие транспортной инфраструктуры. Получается ли это, и покажет конкурс «Строитель города». С одной стороны, он даст возможность получить мнение петербуржцев о самых лучших, с их точки зрения, проектах-2021. А оценка профессионалов отрасли и представителей власти позволит выявить и поощрить наиболее достойные компании строительного комплекса. Голосование определит лучших, но можно с уверенностью сказать, что повышается престиж всех участников.

Заявки от компаний принимаются до 1 октября 2021 года включительно. После этой даты стартует голосование профессионального жюри и горожан. Итоги подведут в конце ноября. Победителей назовут в 7 номинациях. Участие в конкурсе бесплатное.

Как составлять заявку и в каких номинациях выберут лучших, читайте здесь.

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Специально для СРО А «Объединение строителей СПб»

*Организатор конкурса — СРО А «Объединение строителей СПб» (СРО-С-003–22042009, ИНН 7838029642, ОГРН 1087800006051), адрес: 190000, Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., д. 10. Подробности об условиях конкурса — здесь.

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