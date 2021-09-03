«Строитель города» в Петербурге: лучших выберут эксперты и жители

Как рассказали в «Объединении строителей СПб», новый конкурс продолжит традиции легендарного «Строителя года», проводившегося в городе на Неве более 15 лет. Цель у профессионального соревнования прежняя: привлечь внимание горожан и властей к самым актуальным и современным проектам на строительном рынке.

Сегодня ключевая тенденция в строительной отрасли — это создание максимально комфортной и благоприятной жилой среды. Мало построить дом: важны качество строительных работ и благоустройство, а также развитие транспортной инфраструктуры. Получается ли это, и покажет конкурс «Строитель города». С одной стороны, он даст возможность получить мнение петербуржцев о самых лучших, с их точки зрения, проектах-2021. А оценка профессионалов отрасли и представителей власти позволит выявить и поощрить наиболее достойные компании строительного комплекса. Голосование определит лучших, но можно с уверенностью сказать, что повышается престиж всех участников.

