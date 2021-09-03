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Музей как антидепрессант. Брюссельцы со стрессом из-за коронавируса смогут бесплатно ходить на культурные мероприятия

Брюссельские доктора назначают походы в музеи для улучшения психического состояния

В бельгийской больнице Бругманн, которая находится в Брюсселе, стартовала программа реабилитации психического здоровья в период пандемии. Ее пилотный этап продлится три месяца, сообщает 3 сентября издание Dazed.

Пациентам, которые лечатся от стресса, предложат бесплатное посещение пяти общественных мест, включая Музей моды, Центр современного искусства и (почему-то) Музей канализации. Эту идею предложила член совета Брюсселя по культуре и туризму Дельфин Хуба. Ее вдохновил похожий опыт в Квебеке, где пациентам могут назначать до 50 походов в музеи в год.

«Доказано, что искусство полезно для психического и физического здоровья. «Ковидный» кризис, вызывающий стресс, выгорание и другие патологии, подтвердил, что такой проект актуален», — рассказала она.

Результаты программы опубликуют в следующем году. Если они будут успешными, то «культурное лечение» продолжат для борьбы с психическими проблемами.

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