Футбольный клуб «Зенит» продлил контракт с бразильским защитником Дугласом Сантосом. Как сообщили 3 сентября в пресс-службе команды, новое соглашение действует до окончания сезона-2025/26.

Полное имя игрока — Дуглас дос Сантос Жустино де Мело. Чемпион Олимпийских игр 2016 года в составе сборной Бразилии. За основную команду страны дебютировал 30 мая 2016-го в игре против сборной Панамы. Принимал участие в Кубке Америки.



За «Зенит» бразилец играет с 2019 года. В составе сине-бело-голубых провел 79 матчей, забил три мяча и сделал 19 результативных передач. Двукратный чемпион страны, обладатель национального Кубка и дважды победитель Суперкубка России.

