«Современным людям не нужно уподобляться средневековым пилигримам». Священника огорчила россиянка, восставшая из гроба на Кипре

Случай с российской туристкой, застрявшей в саркофаге с мощами святого Лазаря, не нашел одобрения у представителя Русской православной церкви. Об этом 3 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя информационной комиссии Московской городской епархии — священника Александра Волкова.



«Известно, что и в средние века обгрызали зубами гробницы и растаскивали, чтобы унести себе какие-то частички, связанные со святыней. Это вполне понятное чувство, но современным людям не нужно уподобляться средневековым пилигримам, надо стараться держать себя в руках», — рассказал собеседник агентства.

