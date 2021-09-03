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«Современным людям не нужно уподобляться средневековым пилигримам». Священника огорчила россиянка, восставшая из гроба на Кипре

Священник прокомментировал случай с туристкой из России, застрявшей в гробнице на Кипре

Случай с российской туристкой, застрявшей в саркофаге с мощами святого Лазаря, не нашел одобрения у представителя Русской православной церкви. Об этом 3 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя информационной комиссии Московской городской епархии — священника Александра Волкова.

«Известно, что и в средние века обгрызали зубами гробницы и растаскивали, чтобы унести себе какие-то частички, связанные со святыней. Это вполне понятное чувство, но современным людям не нужно уподобляться средневековым пилигримам, надо стараться держать себя в руках», — рассказал собеседник агентства.

Также Волков отметил, что сопричастность при поклонении святыням необязательно должна быть связана с тактильными ощущениями, и подобные казусы с туристами огорчают.

Сам инцидент произошел 26 августа. В храме на Кипре россиянка залезла в саркофаг с мощами святого Лазаря, а самостоятельно выбраться не смогла. На помощь ей пришли товарищи из туристической группы.

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