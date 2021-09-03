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Жителя Ленобласти будут судить за кражу иконы, которую Путин подарил монастырю

Под суд пойдёт житель Ленобласти, похитивший икону с Валдайского Иверского монастыря

Первый заместитель прокурора Новгородской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя Ленобласти, который подозревается в краже иконы с Валдайского Иверского монастыря. Мужчину обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере), п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную и культурную ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщили 3 сентября в новгородской прокуратуре, было установлено, что в ночь с 31 августа на 1 сентября 2020 года обвиняемый совместно с соучастником сделал подкоп под ворота и проник на территорию Иверского мужского монастыря, расположенного на острове Сельвицкий в Валдайском районе. Затем, выставив стекло одного из окон собора, злоумышленники похитили икону «Богоматерь Иверская», напрестольный крест и золотые украшения на общую сумму более 4,8 млн рублей, после чего скрылись с места происшествия.

Вину в совершении преступлений обвиняемый признал частично. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Фонтанка» писала, что похищенную на Валдае икону мужскому монастырю в своё время подарил президент РФ Владимир Путин.

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Комментарии (2)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номе.р карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно
tatarin
Надеюсь не расстреляют...
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