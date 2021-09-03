Жителя Ленобласти будут судить за кражу иконы, которую Путин подарил монастырю

Первый заместитель прокурора Новгородской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя Ленобласти, который подозревается в краже иконы с Валдайского Иверского монастыря. Мужчину обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере), п. «а» ч. 2 ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную и культурную ценность, совершенное группой лиц по предварительному сговору).



Как сообщили 3 сентября в новгородской прокуратуре, было установлено, что в ночь с 31 августа на 1 сентября 2020 года обвиняемый совместно с соучастником сделал подкоп под ворота и проник на территорию Иверского мужского монастыря, расположенного на острове Сельвицкий в Валдайском районе. Затем, выставив стекло одного из окон собора, злоумышленники похитили икону «Богоматерь Иверская», напрестольный крест и золотые украшения на общую сумму более 4,8 млн рублей, после чего скрылись с места происшествия.

