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Эксперты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» отделят фейки от правдивой информации специальной меткой

Соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте» в тестовом режиме запускают способ предупреждения пользователей о фейках. Такие публикации будут сопровождаться специальной меткой. Решение о дальнейшем использовании инструмента будет принято по итогам тестирования.

«В большинстве случаев достаточно критического мышления и элементарной информационной грамотности, чтобы отличить правду от вымысла. Однако бывают ситуации, когда не сразу удаётся распознать, например, вымышленные резонансные новости или поддельные научные исследования. Распространение такой информации порой приводит к последствиям в жизни за пределами интернета — сеет панику или подталкивает людей лечить серьёзные заболевания небезопасными методами. Особенно очевидно это стало во время пандемии COVID-19», — рассказал 3 сентября Иван Корнеев, руководитель команды модерации «ВКонтакте».

Он отметил, что модераторы сталкиваются с публикациями о лечении рака мёдом, коронавируса — чесноком и имбирём, в некоторых написано, что вышки 5G распространяют ковид, что Земля плоская, а прививки вызывают аутизм.

«Предупреждением будет отмечен контент, на который пожаловались пользователи соцсети. Метка появится только в случае, если факты в публикации ложные и получили прямое опровержение в СМИ или от экспертов международных и локальных компетентных организаций (например, Всемирной организации здравоохранения). Личное мнение и оценочные суждения, а также шутки, пародии и мемы не помечаются как потенциально недостоверные», — уточнил Корнеев.

По итогам тестирования «Одноклассники» и «ВКонтакте» планируют создать публичные принципы работы с недостоверной информацией, а также сообщество независимых экспертов по фактчекингу. Социальные сети ведут переговоры с экспертами, которые помогут развить стандарты модерации такого контента — как внутри соцсетей, так и для всей индустрии.

Сообщить о резонансных публикациях, в которых содержится ложная информация, можно с помощью кнопки «Пожаловаться» «ВКонтакте», выбрав причину жалобы «Обман» и категорию «Введение в заблуждение».

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Комментарии (5)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже .на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
hedgehog_
видимо эксперды будут спрашивать разрешения у роскомпозора считать ли фейк фейком или версией истории
Dazdraperma
Отличная идея. Человека нужно вообще лишить привычки рассуждать самостоятельно. Человек будущего не должен думать. От слова "вообще". Написано кем-то под публикацией "фейк" - значит фейк. Никакого критического мышления у людей 21 века быть не должно. Матрице не нужны люди, сомневающиеся в том, что Матрица - вымысел.
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