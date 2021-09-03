Эксперты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» отделят фейки от правдивой информации специальной меткой

«В большинстве случаев достаточно критического мышления и элементарной информационной грамотности, чтобы отличить правду от вымысла. Однако бывают ситуации, когда не сразу удаётся распознать, например, вымышленные резонансные новости или поддельные научные исследования. Распространение такой информации порой приводит к последствиям в жизни за пределами интернета — сеет панику или подталкивает людей лечить серьёзные заболевания небезопасными методами. Особенно очевидно это стало во время пандемии COVID-19», — рассказал 3 сентября Иван Корнеев, руководитель команды модерации «ВКонтакте».

Он отметил, что модераторы сталкиваются с публикациями о лечении рака мёдом, коронавируса — чесноком и имбирём, в некоторых написано, что вышки 5G распространяют ковид, что Земля плоская, а прививки вызывают аутизм.



«Предупреждением будет отмечен контент, на который пожаловались пользователи соцсети. Метка появится только в случае, если факты в публикации ложные и получили прямое опровержение в СМИ или от экспертов международных и локальных компетентных организаций (например, Всемирной организации здравоохранения). Личное мнение и оценочные суждения, а также шутки, пародии и мемы не помечаются как потенциально недостоверные», — уточнил Корнеев.



По итогам тестирования «Одноклассники» и «ВКонтакте» планируют создать публичные принципы работы с недостоверной информацией, а также сообщество независимых экспертов по фактчекингу. Социальные сети ведут переговоры с экспертами, которые помогут развить стандарты модерации такого контента — как внутри соцсетей, так и для всей индустрии.



Сообщить о резонансных публикациях, в которых содержится ложная информация, можно с помощью кнопки «Пожаловаться» «ВКонтакте», выбрав причину жалобы «Обман» и категорию «Введение в заблуждение».

