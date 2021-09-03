Фото: Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС Поделиться Поделиться







Чужие водительские права, пара типовых бланков и слепоглухонемая страховая компания. Нехитрая смесь выдает потоки денег, сопоставимые с водной мощью урагана «Ида». Рожденная в Волгограде, проблема к десятому году жизни приобрела национальные масштабы. Мина замедленного действия заложена подо всех автолюбителей.

Снятие

В августе 2021 года с карточки заместителя главного редактора «Фонтанки» Евгения Вышенкова Сбербанк списал 46 тысяч рублей. Получателем значился Росгосстрах.

Деньги сняты по решению мирового судьи Тракторозаводского района Волгограда за то, что Вышенков разбил чужую машину. Водители оформили ДТП по «европротоколу», без вызова полиции. Вышенков подписался под признанием вины. Росгосстрах оплатил потерпевшему восстановительный ремонт и в порядке регресса подал иск к виновнику.



Пообщавшись с волгоградским филиалом страховой, юридическая служба редакции спрогнозировала, что Вышенков скоро останется без штанов. Всего на полках Росгосстраха стоят 20 папок с компроматом на демона-разрушителя, таящегося за личиной журналиста. В них детально описаны похождения в Москве, Волгограде и Ставропольском крае. На разных автомобилях (все — чужие) Вышенков с января 2016 года по апрель 2021-го наколотил ущерба примерно на два миллиона рублей. По аналогии с тракторозаводским делом над бумажником завис меч регресса.

По «европротоколу» были оформлены все аварии. Этот документ водители составляют, если у них нет разногласий по обстоятельствам ДТП и характеру повреждений. Наличие вины одного из участников — обязательно.

В «европротоколах» фигурировали точные данные водительских прав Вышенкова. Остальное — адреса проживания, автографы, контактные телефоны — было ложным. Тем не менее отдел по урегулированию убытков Росгосстраха регистрировал документы.

Мы проверили все автомобили, на которых якобы ездил Вышенков. У них открытая страховка ОСАГО, то есть любой водитель имеет допуск к управлению. Вот, например, выписка с сайта Российского союза автостраховщиков на автомобиль Mercedes S500, принадлежащий жительнице Карачаево-Черкесии Римме Герюговой. На этой машине Вышенков 21 апреля 2021 года якобы въехал в Saab в поселке Санамер Ставропольского края.



выписка из реестра Российского союза автостраховщиков Поделиться Поделиться







Продавец и воровка

Ни Санамера, ни Герюговой в жизни зама главного редактора «Фонтанки» не было. Она работает в мясном магазине и очень далека от петербургской журналистики.

А вот «европротокол», согласно которому жительница Волгограда Анастасия Серенко передала Вышенкову в управление свой «Мерседес180», и тот по недоброй традиции 9 октября 2016 года въехал в другую машину.



Поддельный «европротокол» с нарушением Вышенкова Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Видимо, у Анастасии Серенко какой-то невезучий «Мерседес». За пару недель до аварии Вышенкова машина тоже угодила в ДТП, благодаря чему Анастасия взыскала с Росгосстраха 100 тысяч рублей.

Эти деньги девушке наверняка пришлись кстати, так как волгоградскому правосудию она известна как воровка. В апреле 2018-го Серенко приговорили за то, что стащила 6000 рублей из кошелька матери.

В деле против Росгосстраха Анастасию Серенко представлял Андраник Рубикович Акопян. Ему 43 года. Кандидат юридических наук, печатался http://va-mvd.ru/vestnik/arhiv/10.pdf в вестнике Волгоградской академии МВД.

Акопян — завсегдатай судебных заседаний по взысканиям убытков с Росгосстраха за ДТП. В картотеке арбитражных дел числятся более 200 исков от его имени к страховой компании.



Акопян входит в число физлиц, на имя которых будто бы потерпевшие от лихачества Вышенкова выписывали доверенности на представление интересов и получение денег от Росгосстраха. Мы их перечислим — Артем Сергиенко, Михаил Голев, Беслан Асежев, Ярослав Цап, Давид Оганесян, Георгий Кадария.

Имя Георгия Кадарии подсказывает нам, что Евгений Вышенков невольно стал соисполнителем амбициозного бизнес-плана.

Принцип действия

Кадарию задержали в Волгограде в 2017 году по делу о фиктивных ДТП — не тех, в которых машина подставляется под случайную жертву, а в буквальном смысле «нарисованных».

Для реализации схемы нужны данные двух автомобилей. Собственник первой машины предоставляет заверенные копии паспорта, прав, страхового полиса и свидетельства о регистрации. В «европротокол» этот автомобиль вписывают пострадавшим. За передачу копий документов собственник получает в среднем 10 тысяч рублей. В случае с Вышенковым эту роль играли Герюгова, Серенко и прочие.

Так как в реальности никакого ДТП нет, повреждения нужно сымитировать. Стоящую на парковке или в гараже машину разукрашивают мелом или пластилином и фотографируют.



Копии документов на второй автомобиль не нужны. Достаточно данных VIN, полиса ОСАГО и госномера. Главное — найти информацию о водителе, которого впишут как виновника аварии. Подобных Вышенкову — десятки, если не сотни.

«Европротокол», фотографии и требование о возмещении убытков отправляют в Росгосстрах. Страховщик обязан осмотреть поврежденное транспортное средство в течение пяти дней. Аферисты пишут, что машина не на ходу, и приглашают на осмотр в удаленные уголки Волгоградской области. При вале запросов пятидневного срока не хватает, и страховщики не ездят на осмотр.

В группе, в которую входил Георгий Кадария, был разработан глоссарий. Мотивация — выделенные на инсценировку ДТП деньги. Рисовальщик — имитатор повреждений на кузове машины. Жарить мясо, ездить в гости — составить поддельное извещение о ДТП или инсценировать аварию. Шашлычник — участник мнимого ДТП. Первый — водитель, выступающий потерпевшей стороной. Плохиш — водитель, которого записывают в «европротокол» в качестве виновника.



Бюджет одной имитации — 25–30 тысяч рублей. Сборы не должны быть ниже 90 тысяч. Чистая прибыль, соответственно, не меньше 60 тысяч рублей.

За три года в волгоградские суды поступили более 500 уголовных дел по мошенничеству в сфере страхования. Абсолютное их большинство — по фейковым ДТП.

«Фонтанка» попыталась посчитать количество вмененных группе Георгия Кадарии эпизодов и сбилась со счета. По данным ГАС «Правосудие», троим участникам — Ивану и Владимиру Галаганову и Шамилю Элаеву — вменили 240 мошенничеств. По мнению следствия, в группу входили около пятидесяти человек.

Депутатское эхо

В материалах уголовных дел страховая афера названа «сверхприбыльной». Нижнюю планку 90 тысяч группа Кадарии легко преодолевала благодаря бюрократии и двойным выплатам.

Пакет документов с фиктивным ДТП одновременно отправляется в Росгосстрах, мировому судье, в Арбитражный суд и суд общей юрисдикции. Неоднократно страховщик покрывал убытки псевдопострадавшему, а затем и какой-нибудь суд взыскивал с Росгосстраха деньги по тому же случаю. Сумма может кратно превышать страховую выплату, потому что по судебному решению к «телу» долга добавляются штраф, неустойка, компенсация морального вреда. Это сравнимо с зарплатой чиновника, которому к довольно скромному «телу» должностного оклада добавляют разнообразнейшие премии и надбавки за опыт, сложность, выслугу и прочее.



Основателем группы, в ощип которой попал Вышенков, следствие называет бизнесмена, директора компании «Эксперт Гарант» Олега Бородина. На него работали аварийные комиссары, эксперты-техники и юристы.

Бородин не является зачинателем традиций. Его считают наследником аналогичной группы, которую, по версии следствия, создали бывшие депутаты Волгоградской гордумы Евгений Щур, Алексей Зверев и Федор Литвиненко. Их объединили в преступное сообщество, в мае 2021 года начался суд. Ущерб оценивается в 84 миллиона рублей.

Интернет помнит

В январе 2011 года «Фонтанка» опубликовала материал «Как выглядят права нового образца». Его украшало водительское удостоверение Евгения Вышенкова.



Фото: архив/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Неосторожный шаг уже имел последствия. В 2018 году под Петербургом задержали водителя с куплеными правами на имя Вышенкова. Их, очевидно, выполнили, по опубликованному нами же образцу. Тогда в редакции посмеялись и забыли. Но Интернет все помнит.

Пресс-служба Росгосстраха прокомментировала случай с Вышенковым сетевому изданию «Новости Волгограда»:

«После принятия всех мер по урегулированию требований в претензионном порядке в суд было направлено исковое заявление о взыскании выплаченного возмещения в порядке регресса. В представленных документах по факту ДТП были указаны фамилия, имя и отчество водителя-виновника — Вышенкова Евгения Владимировича и дата его рождения. — На основании этих данных в ходе судебного процесса был направлен запрос в регистрирующие органы для получения недостающей информации об ответчике и установлены данные, необходимые для оформления исполнительного листа. Информации о существовании другого лица с этим же ФИО и датой рождения судом установлено не было. Ни на одно из судебных заседаний ответчик не явился и никаких возражений по иску не представил. В связи с этим судом было вынесено решение, которое вступило в законную силу и во исполнение которого был выдан исполнительный лист. Исполнительный лист был предъявлен «Росгосстрахом» в Федеральную службу судебных приставов (ФСПП) для принудительного исполнения».

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

