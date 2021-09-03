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«Бардак и отсутствие всякой дисциплины». Лукашенко прошелся по белорусским футболистам и олимпийцам

Александр Лукашенко резко раскритиковал белорусских спортсменов

Президент Белоруссии оказался недоволен результатами спортсменов, их зарплатами, а также итогами Олимпиады в Токио.

«Не дай бог [на следующих играх в Париже], будет такой же провал, как в Токио!» — цитирует 3 сентября обращение Александра Лукашенко к олимпийцам «Белта».

Белорусский лидер недоволен, что чемпионы республики не показали свои лучшие результаты в Японии. Ситуацию он описал как «бардак и отсутствие всякой дисциплины».

При этом Лукашенко уверен, что спортсмены должны быть патриотами, а не думать о деньгах. «Шальных денег больше не будет», — предупредил президент, при этом пообещав отблагодарить за хорошие результаты.

Утром Лукашенко прошелся и по футболистам. Он посетовал, что из 23 тысяч профессиональных футболистов не получается собрать 20 игроков в сборную. «Нужен результат. И каждый тренер, кроме результата, должен на-гора выдавать два-три талантливых спортсмена, пусть наверх поднимет», — поставил задачу национальный лидер.

На Олимпиаде в Токио Белоруссия получила всего 7 медалей. Вчера сборная страны по футболу проиграла Чехии 0:1.

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Комментарии (5)

264901471
Интересно, а категория "кровавый диктатор" как определяется ? Или это фигура речи?
266225028
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный моме.нт приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Игорь Полетаев
27 лет наводит порядок, наводит, наводит, а всё хуже и хуже. И все виноваты, но не он. Может просто у кое-кого слишком много пара уходит в свисток?
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