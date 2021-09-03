«Бардак и отсутствие всякой дисциплины». Лукашенко прошелся по белорусским футболистам и олимпийцам

Президент Белоруссии оказался недоволен результатами спортсменов, их зарплатами, а также итогами Олимпиады в Токио.
«Не дай бог [на следующих играх в Париже], будет такой же провал, как в Токио!» — цитирует 3 сентября обращение Александра Лукашенко к олимпийцам «Белта».
Белорусский лидер недоволен, что чемпионы республики не показали свои лучшие результаты в Японии. Ситуацию он описал как «бардак и отсутствие всякой дисциплины».
При этом Лукашенко уверен, что спортсмены должны быть патриотами, а не думать о деньгах. «Шальных денег больше не будет», — предупредил президент, при этом пообещав отблагодарить за хорошие результаты.
Утром Лукашенко прошелся и по футболистам. Он посетовал, что из 23 тысяч профессиональных футболистов не получается собрать 20 игроков в сборную. «Нужен результат. И каждый тренер, кроме результата, должен на-гора выдавать два-три талантливых спортсмена, пусть наверх поднимет», — поставил задачу национальный лидер.
На Олимпиаде в Токио Белоруссия получила всего 7 медалей. Вчера сборная страны по футболу проиграла Чехии 0:1.