«Бардак и отсутствие всякой дисциплины». Лукашенко прошелся по белорусским футболистам и олимпийцам

Президент Белоруссии оказался недоволен результатами спортсменов, их зарплатами, а также итогами Олимпиады в Токио.



«Не дай бог [на следующих играх в Париже], будет такой же провал, как в Токио!» — цитирует 3 сентября обращение Александра Лукашенко к олимпийцам «Белта».



Белорусский лидер недоволен, что чемпионы республики не показали свои лучшие результаты в Японии. Ситуацию он описал как «бардак и отсутствие всякой дисциплины».



При этом Лукашенко уверен, что спортсмены должны быть патриотами, а не думать о деньгах. «Шальных денег больше не будет», — предупредил президент, при этом пообещав отблагодарить за хорошие результаты.

