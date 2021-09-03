«Зенит» отсудил у собственных болельщиков 200 тысяч рублей за драку на «Газпром Арене»

Речь идет о событиях, которые произошли 16 декабря 2020 года во время матча «Зенит» — «Спартак» на «Газпром Арене». Та встреча должна была пройти практически без зрителей. Допускались только болельщики петербургского клуба в изолированные VIP-ложи и на бизнес-трибуну в количестве до 1 700 человек. Фанатам «Спартака» вообще был запрещен доступ на стадион. Однако нескольким десяткам болельщиков столичной команды удалось проникнуть на трибуны.

В результате между петербургскими и московскими фанатами вспыхнула драка. По итогам разбирательства в Контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза (КДК РФС) «Зенит» оштрафовали на 410 тысяч рублей. Из них на 200 тысяч — за массовые нарушения зрителями антикоронавирусного регламента. «Зенит» потребовал, чтобы эти 200 тысяч выплатили Исаев и Фурман, так как они нарушили правила поведения зрителей, которые автоматически обязались выполнять при покупке билета на игру.

«Приобретая билет на матчи, зритель не только приобретает право на посещение определённого спортивного мероприятия, но и принимает на себя обязательства по соблюдению Правил поведения зрителей», — говорится в решении суда.



Отметим, что Исаев и Фурман после той игры были арестованы на 7 и 10 суток соответственно. Кроме того, на них был наложен административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований сроком на один и два года соответственно.



При рассмотрении иска «Зенита» Выборгский районный суд признал эти факты достаточными для взыскания с Исаева и Фурмана убытков, которые понес клуб. В результате каждому предстоит выплатить по 100 000 рублей плюс расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 600 рублей.

