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Суды Петербурга остались без электронной почты. «Ростелеком» молчит

Электронная почта судов Петербурга не работает второй день подряд

Объединенная пресс-служба судов Петербурга 3 сентября сообщает о том, что все письма и обращения, направленные через электронную почту, не доходят до судов уже два дня.

По техническим причинам со 2 сентября не работает не только электронная почта Санкт-Петербургского городского суда и районных судов, но и сервис «Электронное правосудие».

Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе, проблемы связаны с техническими сбоями в ЦОД ГАС «Правосудие» и работами по устранению этих сбоев.

«Просим для обращения в суд использовать иные средства связи», — сообщили в судах.

Единый центр обработки данных «Правосудие» создан в 2016 году «Ростелекомом», с которым заключил договор Информационно-аналитический центр судебного департамента (ФГБУ ИАЦ Судебного департамента). Компания должна была создать для ЦОД облачную инфраструктуру, которая позволила бы ГАС работать беспрерывно.

«Фонтанка» направила запрос в «Ростелеком», оперативно на него не ответили.

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Комментарии (2)

264733291
У Ростелекома что не работает? Да не может быть! (сарказм)
262306781
У Ростелекома почта, наверно, тоже не работает. Вот и не отвечают.
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