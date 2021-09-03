Суды Петербурга остались без электронной почты. «Ростелеком» молчит

По техническим причинам со 2 сентября не работает не только электронная почта Санкт-Петербургского городского суда и районных судов, но и сервис «Электронное правосудие».



Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе, проблемы связаны с техническими сбоями в ЦОД ГАС «Правосудие» и работами по устранению этих сбоев.



«Просим для обращения в суд использовать иные средства связи», — сообщили в судах.



Единый центр обработки данных «Правосудие» создан в 2016 году «Ростелекомом», с которым заключил договор Информационно-аналитический центр судебного департамента (ФГБУ ИАЦ Судебного департамента). Компания должна была создать для ЦОД облачную инфраструктуру, которая позволила бы ГАС работать беспрерывно.

