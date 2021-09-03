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На Витебском вокзале задержали женщину, которая за 3 млн рублей продала петербурженке бумажку вместо квартиры

Подозреваемую в мошенничестве на 3 млн рублей задержали спустя пять лет на Витебском вокзале

Сотрудники уголовного розыска Петербурга прямо у вагона поезда из Гомеля задержали подозреваемую в мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 3 сентября, накануне в 9:45 на Витебском вокзале задержали ранее судимую за мошенничество 60-летнюю гражданку Белоруссии. В Петербурге её ищут последние пять лет, после того, как летом 2016 года она «посодействовала» петербурженке в покупке квартиры в доме в переулке Бойцова рядом с Юсуповским садом. Она представилась даме риелтором и бросила её без трех миллионов прямо в нотариальной конторе на улице Восстания во время оформления «сделки».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности злоумышленницы.

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Комментарии (2)

Kot Piter
Срок давности 6 лет - так что удачно "нашли"! =)
zorkii
"время оформления «следки»." когда уже появится редактор
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