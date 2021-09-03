На Витебском вокзале задержали женщину, которая за 3 млн рублей продала петербурженке бумажку вместо квартиры

Сотрудники уголовного розыска Петербурга прямо у вагона поезда из Гомеля задержали подозреваемую в мошенничестве.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 3 сентября, накануне в 9:45 на Витебском вокзале задержали ранее судимую за мошенничество 60-летнюю гражданку Белоруссии. В Петербурге её ищут последние пять лет, после того, как летом 2016 года она «посодействовала» петербурженке в покупке квартиры в доме в переулке Бойцова рядом с Юсуповским садом. Она представилась даме риелтором и бросила её без трех миллионов прямо в нотариальной конторе на улице Восстания во время оформления «сделки».

