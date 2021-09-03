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В Казани землевладельца застрелил из «Сайги» покупатель, который пытался расплатиться деньгами «банка приколов»

Мужчина застрелил знакомого в лифте, вытащил тело на площадку и попытался скрыться. Продавец не вовремя раскрыл обман.

Как сообщает «Татар-информ» 3 сентября, стали известны мотивы убийства мужчины на Минской улице накануне. 36-летний подозреваемый был покупателем двух участков земли и цеха по выделке шкур. Сделка состоялась, оба отправились домой к новому землевладельцу. В лифт он зашел, держа в руках карабин, 51-летний продавец взволнованным, судя по камерам наблюдения, не выглядел.

Как выяснило следствие, в лифте продавец проверил сумку с деньгами, в которой должно было быть 6 миллионов рублей. Деньги, в евро и долларах, оказались билетами «банка приколов». В ответ на возмущение покупатель выстрелил. Тело из лифта он перетащил на лестничную площадку. Сам сел в машину и попытался уехать, однако через несколько часов его все же нашли и задержали.

Решается вопрос об аресте подозреваемого.

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Комментарии (4)

Hans-Christian
Фонтанка, кто расплатился ненастоящими деньгами? Покупатель? Судя по заголовку.
lamer
Продавец зашел в лифт с покупателем, у которого в руках была Сайга?
Мой внутричерепной мышц не может понять поведение продавца.
theHard
за что арест то?
шуток не понимаете!
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