В Госдуму внесли законопроект о совместной и бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями

В Государственную думу внесён законопроект, согласно которому родители всех детей с ограниченными возможностями здоровья смогут находиться с ними в медучреждениях бесплатно. Инициаторами стали депутаты от фракции «Единая Россия» и сенаторы-единороссы, сообщается 3 сентября на сайте партии.

В настоящее время бесплатное пребывание в стационаре с родителями предусмотрено только для детей до четырёх лет. Если ребенок старше — то его родным и близким разрешается совместная бесплатная госпитализация лишь при наличии у ребенка особых медицинских показаний. При этом нет чёткого понятия, что в этом случае является медицинским показанием, и всё отдается на откуп той организации, которая принимает ребёнка-инвалида. В большинстве случаев родителям отказывают в совместной бесплатной госпитализации, предлагая либо снять жильё рядом с медучреждением, либо получить койко-место на платных условиях.



По словам одного из авторов инициативы, первого вице-спикера Совфеда, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, дети с ограниченными возможностями здоровья вынуждены с определенной периодичностью проходить курсовое лечение в стационарах, но не у всех родителей и близких таких детей есть средства, чтобы оплачивать своё пребывание в медучреждении или в гостинице в этот период.

«Очень часто складывается ситуация, когда ребёнок-инвалид, которому и так тяжело, которому во время лечения особенно необходима поддержка, оказывается оторван от родителей и близких людей. Такое положение недопустимо», — отметил Турчак.

В новом законопроекте предлагается признать наличие статуса «ребёнок-инвалид» достаточным основанием для того, чтобы законный представитель такого ребёнка мог находиться с ним в медучреждении бесплатно и без особых медицинских показаний.

«Это решение позволит оказать ощутимую моральную и материальную поддержку семьям, которые воспитывают детей-инвалидов. Если несовершеннолетний имеет инвалидность, то не надо изобретать ещё какие-то особые медицинские показатели. Родные и близкие ребенка-инвалида должны иметь возможность быть рядом с ним в больнице, ухаживать за ним, заботиться о нём и не платить за это», — считает Андрей Турчак.

