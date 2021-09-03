В Госдуму внесли законопроект о совместной и бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями

В Государственную думу внесён законопроект, согласно которому родители всех детей с ограниченными возможностями здоровья смогут находиться с ними в медучреждениях бесплатно. Инициаторами стали депутаты от фракции «Единая Россия» и сенаторы-единороссы, сообщается 3 сентября на сайте партии.
В настоящее время бесплатное пребывание в стационаре с родителями предусмотрено только для детей до четырёх лет. Если ребенок старше — то его родным и близким разрешается совместная бесплатная госпитализация лишь при наличии у ребенка особых медицинских показаний. При этом нет чёткого понятия, что в этом случае является медицинским показанием, и всё отдается на откуп той организации, которая принимает ребёнка-инвалида. В большинстве случаев родителям отказывают в совместной бесплатной госпитализации, предлагая либо снять жильё рядом с медучреждением, либо получить койко-место на платных условиях.
По словам одного из авторов инициативы, первого вице-спикера Совфеда, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, дети с ограниченными возможностями здоровья вынуждены с определенной периодичностью проходить курсовое лечение в стационарах, но не у всех родителей и близких таких детей есть средства, чтобы оплачивать своё пребывание в медучреждении или в гостинице в этот период.
«Очень часто складывается ситуация, когда ребёнок-инвалид, которому и так тяжело, которому во время лечения особенно необходима поддержка, оказывается оторван от родителей и близких людей. Такое положение недопустимо», — отметил Турчак.
В новом законопроекте предлагается признать наличие статуса «ребёнок-инвалид» достаточным основанием для того, чтобы законный представитель такого ребёнка мог находиться с ним в медучреждении бесплатно и без особых медицинских показаний.
«Это решение позволит оказать ощутимую моральную и материальную поддержку семьям, которые воспитывают детей-инвалидов. Если несовершеннолетний имеет инвалидность, то не надо изобретать ещё какие-то особые медицинские показатели. Родные и близкие ребенка-инвалида должны иметь возможность быть рядом с ним в больнице, ухаживать за ним, заботиться о нём и не платить за это», — считает Андрей Турчак.
По его словам, в России в настоящее время насчитывается около 700 тысяч несовершеннолетних граждан, имеющих инвалидность. С учётом их родителей и близких, проблемы детей-инвалидов затрагивают миллионы людей.
Как отметила Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, ей часто поступают обращения от родителей детей-инвалидов, которым отказывают в совместном бесплатном пребывании с ребёнком в больнице. По её словам, принятие законопроекта позволит защитить права детей с инвалидностью. Детский омбудсмен призвала сделать это в самые короткие сроки.
Законопроект был разработан по итогам встречи, которую в начале августа Андрей Турчак провел с руководством Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов». Авторы рассчитывают, что документ будет принят в самое ближайшее время.