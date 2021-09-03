Ученые СПбГУ и 122 стран мира: вакцинация от коронавируса помогает выжить после операции

Пациентов с положительным тестом на коронавирус оперируют, независимо от их ковид-статуса, потому что речь идет о жизни и смерти. Но если человеку нужна плановая хирургия, будь то установка эндопротеза или стентирование сосудов, его жизнь и здоровье могут подвергаться опасности из-за риска до- или послеоперационного заражения. Это стало причиной того, что в первую волну пандемии в мире отменили или отложили около 70% плановых операций — 28 миллионов.



Для разработки клинических рекомендаций по хирургическому лечению пациентов с коронавирусом и сокращению рисков их инфицирования в послеоперационный период международная команда врачей-хирургов и ученых из 116 стран в рамках международного проекта CovidSurg проанализировала данные 140 тысяч пациентов. Всего в этой работе приняли участие 15 025 ученых из 122 стран — новый мировой рекорд по количеству авторов научной статьи, она опубликована в British Journal of Surgery. В исследовании приняли участие врачи-клиницисты, ординаторы и студенты Санкт-Петербургского государственного университета, работающие в Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова СПбГУ.

