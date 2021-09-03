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Ученые СПбГУ и 122 стран мира: вакцинация от коронавируса помогает выжить после операции

Если отправляться на плановую операцию после прививки от коронавируса, шансы на полное выздоровление вырастают многократно. Ученые из 122 стран, принявшие участие в масштабном исследовании, выяснили: вакцинация поможет избежать за год более 58 000 смертей, связанных с коронавирусом. Об этом 3 сентября говорили в СПбГУ.

Пациентов с положительным тестом на коронавирус оперируют, независимо от их ковид-статуса, потому что речь идет о жизни и смерти. Но если человеку нужна плановая хирургия, будь то установка эндопротеза или стентирование сосудов, его жизнь и здоровье могут подвергаться опасности из-за риска до- или послеоперационного заражения. Это стало причиной того, что в первую волну пандемии в мире отменили или отложили около 70% плановых операций — 28 миллионов.

Для разработки клинических рекомендаций по хирургическому лечению пациентов с коронавирусом и сокращению рисков их инфицирования в послеоперационный период международная команда врачей-хирургов и ученых из 116 стран в рамках международного проекта CovidSurg проанализировала данные 140 тысяч пациентов. Всего в этой работе приняли участие 15 025 ученых из 122 стран — новый мировой рекорд по количеству авторов научной статьи, она опубликована в British Journal of Surgery. В исследовании приняли участие врачи-клиницисты, ординаторы и студенты Санкт-Петербургского государственного университета, работающие в Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова СПбГУ.

Один из выводов ученых: пациентов, готовящихся к хирургическому вмешательству, нужно прививать от коронавируса в первую очередь. В группе самых уязвимых — пожилые люди от 70 лет. Исследователи подсчитали: дооперационная вакцинация поможет предотвратить более 58 тысяч COVID-ассоциированных смертей в год.

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Комментарии (3)

Caroline
А с каких пор у нас понятия "смоделировали" и "выяснили" стали синонимами? В статье говорится про попытки моделирования. На практике они ничем не подтверждены.
Но интереснее всего другое. Кто-нибудь когда-нибудь исследовал, как сказалась на состоянии здоровья людей, нуждающихся в плановом медицинском вмешательстве, отмена плановой медпомощи под предлогом борьбы с ковидом? Сколько умерло из-за отмены 28 миллионов плановых операций? Или жизнь и здоровье людей подвергаются опасности только по причине заражение новомодным ОРВИ?
Больных просто бросали на произвол судьбы под маской заботы об их здоровье. А теперь вот им укол экспериментальной жидкостью втюхивают, рассказывая, что согласно построенной модели вырастает их шанс на выздоровление.
olla
ну всем хороша прививка, стать здоровым помогает , а стать богатым ? а.... точно .. фармкомпании богатеют же!
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