В Минздраве рассказали о побочках после ревакцинации от коронавируса

Побочные реакции при ревакцинации от коронавируса — точно такие же, как и при получении первой дозы. Об этом 3 сентября заявил РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.



«Абсолютно те же самые. Это достаточно хорошая переносимость препаратов. У нас онлайн создан и работает регистр, есть мобильное приложение, куда поступают данные о том, как пациенты переносят вакцину, какие наблюдаются у них нежелательные реакции, поэтому абсолютно тот же спектр, что и был при первоначальной вакцинации. Все возможные реакции учтены в инструкции к медицинскому применению к каждому лекарственному препарату», — подчеркнул Фисенко.

