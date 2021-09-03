Сборная России лишилась двух футболистов основного состава перед матчем с Кипром

Два ключевых футболиста сборной России не примут участие в матче квалификации чемпионата мира — 2022 против Кипра. Как сообщили 3 сентября в пресс-службе РФС, Мариу Фернандес и Алексей Ионов вынуждены пропустить эту игру.
Сборная России отправилась на Кипр без Марио Фернандеса и Алексея Ионоваhttps://t.co/SmSe8OuNZO— Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2021
Фернандес повредил колено, а Ионову дали возможность полноценно восстановиться. При этом оба футболиста продолжат тренироваться в Новогорске и смогут участвовать в подготовке к матчу с Мальтой, который состоится 7 сентября.
Напомним, что предыдущий матч с Хорватией завершился нулевой ничьей. Это была первая игра сборной России под руководством Валерия Карпина.