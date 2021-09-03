Минздрав: В России развернуто 220 тысяч коек под COVID-19, четверть свободны

Примерно 220 тысяч коек для пациентов с коронавирусом развернули в России. Как заявил 3 сентября первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, свободны из них около 25%.



«В 2020 году на пике у нас было развернуто 280 тысяч коек, на сегодняшний день у нас порядка 220 тысяч коек, но их число меняется в зависимости от ситуации. Доля свободного коечного фонда — порядка 25%», — сказал Фисенко (цитата по ТАСС).



Он добавил, что в реанимационных отделениях находятся более 5 тысяч пациентов с COVID-19.

