Перевозки по Северному морскому пути ждет цифровизация и декарбонизация

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и генеральный директор «Совкомфлота» Игорь Тонковидов подписали на Восточном экономическом форуме соглашение, предусматривающее внедрение цифровых технологий и применение топлива с низким углеродным следом на судах в арктической зоне России.

В настоящее время суда «Совкомфлота», обеспечивающие круглогодичный бесперебойный вывоз арктических сортов нефти с Приразломного и Новопортовского месторождений, подключены к первой в мире цифровой системе управления арктической логистикой «Капитан», разработанной специалистами «Газпром нефти». Она позволила на 12% уменьшить транспортные расходы за счет выбора оптимальных маршрутов, экономии топлива, снижения затрат на ледокольную проводку и сокращения времени простоя судов. Ежегодно судами крупнейшего российского оператора на рынке коммерческого судоходства перевозится свыше 8 млн тонн арктической нефти «Газпром нефти».