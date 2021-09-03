Излишне самостоятельному петербуржцу придется отработать за распроданный по частям КАМАЗ должника

Жителя Петербурга Александра Кухту приговорили за самоуправство, хотя следствие считало, что он присвоил себе чужой КАМАЗ. Потерпевший не платил ему за стоянку.

О приговоре 3 сентября рассказывает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Кухта летом 2019 года, как управляющий стоянки на Шуваловском проспекте в Приморском районе, договорился с владельцем КАМАЗа об условиях парковки. Вместе с машиной владелец привез шины и аккумуляторы. Автомобиль стоял никому не нужный почти год, за стоянку владелец платил нерегулярно и не в полном объеме. Весной 2020 года Кухта решил вернуть долг иным способом. КАМАЗ стоимостью 700 тысяч со стоянки забрали за 80. Вырученную сумму администратор частично потратил в счет закрытия долга, частично положил в карман.