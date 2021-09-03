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Бедность — не порок. Герман Греф допустил снижение доходов россиян

Россияне могут обеднеть на 14%, заявил Герман Греф

Глава Сбербанка считает вероятным снижение доходов граждан РФ к 2035 году.

«Какие последствия нас могут ждать уже к 2035 году — это последствия для бюджета и доходов. Доходы населения, к сожалению, могут упасть», — цитирует заявление Германа Грефа 3 сентября РИА Новости.

По словам главы Сбербанка, падение может достигнуть 14%. Греф оценил это в 5 триллионов рублей суммарных потерь бюджета России. Он считает, что такой прогноз вероятен при отсутствии «зеленой» ESG-трансформации.

ESG, или экологическое, социальное и корпоративное управление, — это характеристики управления, при которых происходит вовлечение в решение экологических, социальных и управленческих проблем.

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Комментарии (12)

***_555
Он умный.
dragvs
То что у россиян к 2035 упадет это можно даже к гадалке не ходить. Но, боюсь что 14% это еще мелочи. Уже сейчас экономика либо стагнирует, либо падает в течение 10 лет. Дальше системный кризис управления государства будет только нарастать.
Антон Б.
Россияне пусть дальше терпят, голосуют за Едро и Путина, и надеются на светлое будущее. Терпилы должны жить плохо и бедно.
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