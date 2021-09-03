Бедность — не порок. Герман Греф допустил снижение доходов россиян

Глава Сбербанка считает вероятным снижение доходов граждан РФ к 2035 году.



«Какие последствия нас могут ждать уже к 2035 году — это последствия для бюджета и доходов. Доходы населения, к сожалению, могут упасть», — цитирует заявление Германа Грефа 3 сентября РИА Новости.



По словам главы Сбербанка, падение может достигнуть 14%. Греф оценил это в 5 триллионов рублей суммарных потерь бюджета России. Он считает, что такой прогноз вероятен при отсутствии «зеленой» ESG-трансформации.



ESG, или экологическое, социальное и корпоративное управление, — это характеристики управления, при которых происходит вовлечение в решение экологических, социальных и управленческих проблем.

