Мечты vs реальность: как хотят изменить Россию «Новые люди»

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«Название партии «Новые люди» отражает мысль эпохи. В 90-е годы и начале 2000-х была мысль, что Россия развалится и перестанет быть единой страной, как это было с СССР. В этом смысле название партии «Единая Россия» было ответом на вызов эпохи. Сейчас мы живем в другое время. Новый вызов связан с управлением. Мы видим много обсуждений прошлого, политики решают, надо ли, например, Волгоград переименовать в Сталинград, нужно ли захоронить Ленина, а не острые вопросы современности, — объясняет лидер политической организации Алексей Нечаев. — Людям дела особо нет разницы, где будет похоронен Ленин, важнее строить будущее и жить настоящим. Партия «Новые люди» олицетворяет настоящее и построение будущего, мы решаем, каким оно будет и применяем конкретные инструменты».

Члены партии не боятся мечтать, но и думают о путях достижения. Около 20 комитетов проводили множество совещаний с коллегами и экспертами, собирали данные и анализировали, чтобы выяснить, как улучшить Россию и сделать жизнь граждан качественнее. Предложения политиков и активная работа «Новых людей» касаются всех сфер — от образования и здравоохранения до экологии и судьбы малого и среднего бизнеса. Последнему партийцы уделяют очень много внимания, ведь «Новые люди» — единственная крупная политическая структура, выросшая из предпринимателей и людей дела.



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«Считается, что за последние годы экономика выросла на 4%, но при этом бедных людей очень много, — отмечает Алексей Нечаев. — Этого вопроса почему-то другие партии стараются избегать, мы — нет. Наша партия предлагает с одной стороны простое, но с другой сложное решение — снизить налоги для малого и среднего бизнеса до 5%. Налоговая система сегодня своей сложностью и избыточностью душит предприятия и работающих людей». Из нестандартных решений, кроме возврата основной части налогов в бюджеты регионов и децентрализации власти, можно отметить единый федеральный оклад учителям — 75 тысяч рублей за ставку — и ликвидацию контрольного органа над ними — Рособрнадзора. Учителя, преподаватели и врачи не должны быть обслуживающим персоналом, люди всех профессий должны стать полноценными членами общества. В планах «Новых людей» — добиться изменений в здравоохранении, системе образования, решить вопрос с ЕГЭ, чтобы выпускников оценивали независимые конкурирующие организации, а не государственная монополия, разобраться с экологическими проблемами и утилизацией мусора. Также у партии есть даже предложения по обороне страны и внешней политике.

«Повышение конкуренции, децентрализация и приоритет избранной власти — это самое главное, — отмечает советник лидера партии по региональной политике Сардана Авксентьева. — Как бывший мэр города Якутска я говорю, что наши муниципалитеты в нищете, совокупный долг очень большой и увеличивается год от года, сейчас это более 2 трлн рублей. Нищие муниципалитеты и субъекты не могут развивать регионы и дать людям достойную жизнь, на которую каждый россиянин имеет право по праву рождения в нашей стране».

Сардана Авксентьева также отметила, что мечтать о повышении демографии — это одно, но в бедности и неуверенности дети не рождаются. По мнению «народного мэра», как только у граждан появится уверенность в завтрашнем дне, детей в стране сразу станет больше.

«Не менее 70% россиян находятся в нужде. С демографией все изменится только тогда, когда мы преодолеем бедность и люди будут больше зарабатывать, — отметила Сардана Авксентьева. — Мы постоянно бываем в регионах, люди об этом говорят, и мы это чувствуем, знаем. И мы пресытились совещаниями: нужно писать реальные вещи, которые можно реализовать. Мы в основном говорим о двух основных вещах — экономика и государственное управление, мы разбираемся и работаем с профессионалами, которые владеют нужными инструментами».



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