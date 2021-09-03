В новозеландском супермаркете после нападения террориста пострадали шесть человек

Террорист с ножом напал на клиентов супермаркета в новозеландском Окленде. Власти заявили, что он связан с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ.

Как сообщают новозеландские СМИ 3 сентября, террорист пришел в супермаркет Countdown. Он смог ранить шесть человек: трое из них сейчас находятся в критическом состоянии, еще один в тяжелом и двое ранены не слишком серьезно.

В супермаркет быстро приехала полиция. Мужчину застрелили. Власти Новой Зеландии назвали нападение терактом и уточнили, что ликвидированный террорист был связан с Исламским государством.