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В новозеландском супермаркете после нападения террориста пострадали шесть человек

Террорист с ножом напал на клиентов супермаркета в новозеландском Окленде. Власти заявили, что он связан с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ.

Как сообщают новозеландские СМИ 3 сентября, террорист пришел в супермаркет Countdown. Он смог ранить шесть человек: трое из них сейчас находятся в критическом состоянии, еще один в тяжелом и двое ранены не слишком серьезно.

В супермаркет быстро приехала полиция. Мужчину застрелили. Власти Новой Зеландии назвали нападение терактом и уточнили, что ликвидированный террорист был связан с Исламским государством.

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Комментарии (4)

aaignat
А брендан таррант вас предупреждал
zlopopik
Прямо так власти Новой Зеландии и заявили, что террорист связан с " запрещенной в России ..." .
А если серьезно, то сейчас весь мир должен играть по одним правилам. Если кто-то питал иллюзии, что сможет отсидеться в оберегаемом богом райском уголке, ему наглядно показывают уже пару лет, что не выйдет.
07A
Развлечение глубинного народа, англосаксы, что ещё взять, в Африке вообще обезьянам автомат давали, а потом плакали . Не ту страну назвали Гондурасом. Так и Северную Корею догонят!
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