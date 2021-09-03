В Росимуществе поддержали идею отдавать конфискованные товары бедным

Задержанные на таможнях товары и нереализованный конфискат могут начать передавать в благотворительные фонды. Сейчас в закромах у Росимущества товаров на 5 миллиардов рублей.

Письмо Росимущества в ОНФ 3 сентября цитирует РБК. Замруководителя ведомства Алексей Пономарев отметил, что идея «заслуживает внимания» и Росимущество готово ее поддержать.

Речь идет о том, чтобы передать малоимущим через благотворительные фонды задержанные и конфискованные на таможне товары. За первые полгода 2021-го ФТС поставила на учет больше 7 тысяч партий товаров. Их общий объем — 66,7 тысячи кубометров, сумма задержанного превышает пять миллиардов рублей.