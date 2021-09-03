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В Росимуществе поддержали идею отдавать конфискованные товары бедным

Задержанные на таможнях товары и нереализованный конфискат могут начать передавать в благотворительные фонды. Сейчас в закромах у Росимущества товаров на 5 миллиардов рублей.

Письмо Росимущества в ОНФ 3 сентября цитирует РБК. Замруководителя ведомства Алексей Пономарев отметил, что идея «заслуживает внимания» и Росимущество готово ее поддержать.

Речь идет о том, чтобы передать малоимущим через благотворительные фонды задержанные и конфискованные на таможне товары. За первые полгода 2021-го ФТС поставила на учет больше 7 тысяч партий товаров. Их общий объем — 66,7 тысячи кубометров, сумма задержанного превышает пять миллиардов рублей.

Часть товаров, например перевезенные через границу иностранные сыры и фрукты, в настоящее время уничтожаются.

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Комментарии (21)

AndrewBarsik
Уверен, что знаю список этих бедных и что он совпадает со списком членов кооператива "Озеро"
Local
Будет как с гуманитаркой в лихие.
nuga
Вряд ли дойдет до бедных,очередная схема обогащения под прикрытием заботы о несчастных и больных,а суть -продажа конфискованного. Если идти до конца,то конфисковать нужно имущество чиновников и селить в их дома и дворцы нуждающихся в жилье,переделав коттеджи на две три семьи.
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