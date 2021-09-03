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В Петербурге охранник спас мужчину, который хотел прыгнуть с Володарского моста

Скорая увезла с Володарского моста мужчину, который хотел прыгнуть в Неву

Полиция Невского района ищет родственников мужчины, которого в неадекватном состоянии увезли в больницу с Володарского моста.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), около пяти утра 3 сентября в полицию поступила телефонограмма из НИИ Скорой помощи о поступившем 34-летнем пациенте. Медики, по предварительной информации, зафиксировали у мужчины отравление неизвестным веществом и поместили его в токсикологическое отделение. В больницу мужчину, который зарегистрирован в Краснодарском крае, привезли с Володарского моста.

На переправу скорую вызвал охранник, который увидел мечущегося по ней мужчину. При этом он заявлял, что хочет прыгнуть с моста в воду.

Проводится проверка.

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Комментарии (7)

Modest_5e4ce41f7533b
Поймал житейского дезертира.
zlopopik
"Это все соли, соли!" - кричало существо мужского пола в лифчике, съезжая на велосипеде с балкона последнего этажа. Погуглите.
А13579
Зачем такие сюда едут? В Краснодаре запрещённых веществ нет? Или прыгать неоткуда?
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