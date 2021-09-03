В Петербурге охранник спас мужчину, который хотел прыгнуть с Володарского моста

Полиция Невского района ищет родственников мужчины, которого в неадекватном состоянии увезли в больницу с Володарского моста.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), около пяти утра 3 сентября в полицию поступила телефонограмма из НИИ Скорой помощи о поступившем 34-летнем пациенте. Медики, по предварительной информации, зафиксировали у мужчины отравление неизвестным веществом и поместили его в токсикологическое отделение. В больницу мужчину, который зарегистрирован в Краснодарском крае, привезли с Володарского моста.
На переправу скорую вызвал охранник, который увидел мечущегося по ней мужчину. При этом он заявлял, что хочет прыгнуть с моста в воду.
Проводится проверка.