«Друзья», русская версия. В Петербурге парень выстрелил соседке, которая взяла его на слабо, в лицо

Полиция Невского района разбирается в обстоятельствах конфликта соседей в съемной квартире на Октябрьской набережной.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), после полуночи 3 сентября в полицию позвонил 21-летний мужчина, который сообщил об огнестрельном ранении в квартире дома 64, корпус 2, по Октябрьской набережной. Скорая увезла оттуда в горбольницу № 15 19-летнюю уроженку Волховского района области с огнестрельным ранением лица. Врачи сразу же направили её в реанимацию, а потом и на операционный стол. При этом в скорой пострадавшая уверяла, что в нее выстрелил неизвестный у дома, где она живет.

