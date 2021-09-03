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Дюков считает цены на нефть справедливыми

Глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков согласился с тем, что цена на нефть высокая. Однако это, по его словам, справедливо.

Свою оценку Дюков дал в кулуарах Восточного экономического форума 3 сентября. «В настоящий момент объём спроса (на нефть в мире. — Прим. ред.) превышает объёмы производства. Но я думаю, данная цена объективная. Является ли эта цена высокой? Да, в принципе, это высокая цена», — цитирует Дюкова РИА Новости.

Бизнесмен добавил, что спрогнозировать дальнейший рост или снижение не представляется возможным — цена зависит от множества факторов, начиная с политики и заканчивая коронавирусом.

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Комментарии (5)

pila_grigoryeva
а разве дюков не футболом руководит?
LiChaBaTa
Это величайшее заявление, которое перевернет рынок.
Modest_5e4ce41f7533b
Цены формирует рынок, а ему наши представления о справедливости не знакомы.
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