Дюков считает цены на нефть справедливыми

Глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков согласился с тем, что цена на нефть высокая. Однако это, по его словам, справедливо.

Свою оценку Дюков дал в кулуарах Восточного экономического форума 3 сентября. «В настоящий момент объём спроса (на нефть в мире. — Прим. ред.) превышает объёмы производства. Но я думаю, данная цена объективная. Является ли эта цена высокой? Да, в принципе, это высокая цена», — цитирует Дюкова РИА Новости.

Бизнесмен добавил, что спрогнозировать дальнейший рост или снижение не представляется возможным — цена зависит от множества факторов, начиная с политики и заканчивая коронавирусом.