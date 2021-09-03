Петербург увидит приквел «Дамы Пик» в жанре мюзикла «по бродвейским стандартам»

На сцене ЛДМ — премьера мюзикла «Дама Пик», который авторы преподносят как «азартный приквел повести Пушкина». Музыку нового произведения написали Сергей Рубальский и Антон Танонов (соавторы мюзикла «Мастер и Маргарита»), Евгения Долгова (мюзикл «Две стрелы») и Артем Петайкин. Режиссером и продюсером выступила Софья Стрейзанд («Мастер и Маргарита», «Оскар и Розовая Дама», «Онегин»).

Премьерные показы пройдут 3, 4 и 5 сентября, но ее будут играть и впредь: блоками по 2–3 спектакля каждый месяц.

Зрителям обещают «бродвейские стандарты» и «самодвижущийся трансформер» масштабных декораций, которые помогают зрителю «перенестись» то в барочный дворец, то во французский парк, то в Летний сад, а то и в игорный дом.



«Нам было интересно представить не только свою интерпретацию событий, изложенных Пушкиным, но и обратиться к предистории этого сюжета, — объясняет Софья Стрейзанд. — В итоге получилась сюжетная линия, события которой дают возможность зрителю стать свидетелем и грандиозно грандиозного бала в Париже, и мистического ритуала алхимика Сен-Жермена, и романтических свиданий и, конечно, карточных игр. Страсти — азарт, любовь — приводят героев к безумию и самоубийству, хотя, повинуясь законам жанра, в мюзикле любовь побеждает».



Главные партии исполнят: Анастасия Вишневская, Антон Авдеев, Ростислав Колпаков, Виктория Жукова, Ярослав Баярунас, Мария Лагацкая и Наталья Фаерман.



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