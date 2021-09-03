Испытательный центр «Алмаз-Антей»: пустят ли ваше оборудование к пингвинам?

Чтобы получить ответы на эти вопросы, в Петербурге можно обращаться в Многофункциональный Центр испытаний и метрологии, который работает в Северо-Западном Региональном центре концерна ВКО «Алмаз-Антей» с 2015 года.
Главная особенность комплекса площадью 5000 м2 — универсальность. Он разделен на четыре независимых участка, три из них экранированы. На каждом располагается современное испытательное оборудование, автоматизированные системы управления, контроля и регистрации, с помощью которых проводят натурное тестирование.
На участке для климатических испытаний крупногабаритных изделий есть два экранированных помещения — камеры объемами 2000 м3 и 1900 м3. Они позволяют воспроизвести температуры в диапазоне от -70 ˚С до +100 ˚С, повышенную влажность в диапазоне от 90 до 98 процентов, осадки атмосферные (например, дождь) и конденсированные (иней и роса).
Участок для климатических испытаний среднегабаритных изделий с объемами помещений 100 м3 — это две универсальные климатические камеры тепла, холода и влажности со специальным манипулятором российского производства. Он позволяет передвигать, наклонять и переворачивать технику, не прерывая процесс и не заходя в камеру. Есть там и термобарокамера с возможностью понижения атмосферного давления до 1 мм рт. ст. — имитация работы на больших высотах, — а также камера пыли, создающая атмосферу песчаной бури.
А на двух участках для механических испытаний и климатических испытаний изделий малых объемов оборудование тестируют на воздействие линейных ускорений (центрифуга), ударную стойкость (копер свободного падения), виброустойчивость (гидравлический вибростенд, электродинамический вибростенд). Также там есть и камеры повышенного и пониженного давления и другие «климатические» приспособления.
Таким образом, в Центр можно отдать на тестирование технику любых размеров и назначения. Здесь помогут оценить, как она будет работать в жаре и в холоде или при резких скачках температуры, в условиях аномальной влажности или полной сухости, перепадов давления и его крайних значений. На стендах центра достоверно имитируют осадки и пыль, соляной туман и вибрацию, удары и ускорения — то есть климатические или эксплуатационные условия, для которых предназначают «испытуемых». И отвечают на вопрос, не сломаются ли они при транспортировке или, например, в составе какого-то сборного узла.
Еще в Центре могут провести аттестацию испытательного оборудования, если тестирование предполагается осуществлять своими силами — например, непосредственно на производстве.
Если же работа связана с измерительной техникой и вообще с мерами, то оборудование надо соответствующим образом калибровать — и не один раз, а с указанной в инструкции периодичностью. А то вдруг автоматический дозатор ингредиентов для вакцины от коронавируса начнет выдавать не микролитры, а миллилитры, а счетчик Гейгера решит, что повышенный уровень радиации — это нормально? За этим тоже можно обратиться в Центр.
Разумеется, процесс любого тестирования нельзя оставлять без присмотра — мало ли что может случиться. Поэтому здесь внедрена система наблюдения за режимами испытаний, передающая всю информацию о происходящем на пульт дежурного. Так что все под контролем и всегда есть кому оперативно принять нужные меры.
Подавляющая часть оборудования Центра произведена в России совместно с ведущими научно-техническими объединениями Санкт-Петербурга по идеям и концепциям сотрудников Северо-Западного регионального центра.
За пять лет работы Центр помог многим российским организациям провести испытания самых высоких уровней сложности. С 2020 года он включен в перечень организаций «Энерготехнохаба Петербург» для проведения испытаний.
Материал подготовлен специально для Концерна ВКО «Алмаз-Антей»