Испытательный центр «Алмаз-Антей»: пустят ли ваше оборудование к пингвинам?

Поделиться Поделиться







Чтобы получить ответы на эти вопросы, в Петербурге можно обращаться в Многофункциональный Центр испытаний и метрологии, который работает в Северо-Западном Региональном центре концерна ВКО «Алмаз-Антей» с 2015 года.

Главная особенность комплекса площадью 5000 м2 — универсальность. Он разделен на четыре независимых участка, три из них экранированы. На каждом располагается современное испытательное оборудование, автоматизированные системы управления, контроля и регистрации, с помощью которых проводят натурное тестирование.



На участке для климатических испытаний крупногабаритных изделий есть два экранированных помещения — камеры объемами 2000 м3 и 1900 м3. Они позволяют воспроизвести температуры в диапазоне от -70 ˚С до +100 ˚С, повышенную влажность в диапазоне от 90 до 98 процентов, осадки атмосферные (например, дождь) и конденсированные (иней и роса).

Поделиться Поделиться







Участок для климатических испытаний среднегабаритных изделий с объемами помещений 100 м3 — это две универсальные климатические камеры тепла, холода и влажности со специальным манипулятором российского производства. Он позволяет передвигать, наклонять и переворачивать технику, не прерывая процесс и не заходя в камеру. Есть там и термобарокамера с возможностью понижения атмосферного давления до 1 мм рт. ст. — имитация работы на больших высотах, — а также камера пыли, создающая атмосферу песчаной бури.

А на двух участках для механических испытаний и климатических испытаний изделий малых объемов оборудование тестируют на воздействие линейных ускорений (центрифуга), ударную стойкость (копер свободного падения), виброустойчивость (гидравлический вибростенд, электродинамический вибростенд). Также там есть и камеры повышенного и пониженного давления и другие «климатические» приспособления.

Поделиться Поделиться







Таким образом, в Центр можно отдать на тестирование технику любых размеров и назначения. Здесь помогут оценить, как она будет работать в жаре и в холоде или при резких скачках температуры, в условиях аномальной влажности или полной сухости, перепадов давления и его крайних значений. На стендах центра достоверно имитируют осадки и пыль, соляной туман и вибрацию, удары и ускорения — то есть климатические или эксплуатационные условия, для которых предназначают «испытуемых». И отвечают на вопрос, не сломаются ли они при транспортировке или, например, в составе какого-то сборного узла.

Поделиться Поделиться







Еще в Центре могут провести аттестацию испытательного оборудования, если тестирование предполагается осуществлять своими силами — например, непосредственно на производстве.

Если же работа связана с измерительной техникой и вообще с мерами, то оборудование надо соответствующим образом калибровать — и не один раз, а с указанной в инструкции периодичностью. А то вдруг автоматический дозатор ингредиентов для вакцины от коронавируса начнет выдавать не микролитры, а миллилитры, а счетчик Гейгера решит, что повышенный уровень радиации — это нормально? За этим тоже можно обратиться в Центр.

