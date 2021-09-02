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СКА стартовал в новом сезоне КХЛ с победы над «Северсталью»

Победой хоккейного клуба СКА завершился первый матч регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали». Встреча проходила в Череповце 2 сентября.

Петербуржцы выиграли со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0). Голы за СКА забили Кирилл Марченко (2 минута), Фредрик Хендемарк (46 — в меньшинстве) и Линден Вей (55). У «Северстали» отличились Роберт Рооба (5 — в большинстве), Якоб Стенквист (31).

В этой игре дебютировал 16-летний нападающий Матвей Мичков. Он провел на льду 13 минут и совершил за это время 4 броска.

СКА набрал первые два очка в сезоне. Следующий матч петербуржцы проведут 4 сентября в Ярославле против «Локомотива».

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