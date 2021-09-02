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В квартире многоэтажки на Богатырском проспекте в Петербурге произошел пожар. Одна женщина погибла

В Приморском районе спасатели тушили пожар в квартире многоэтажки

В одной из квартир дома № 24 на Богатырском проспекте в Петербурге произошло возгорание. Пламя распространилось на шесть квадратных метров.

Как сообщили в городском управлении МЧС 2 сентября, из горящего помещения эвакуировали женщину. Работники скорой осмотрели горожанку и констатировали ее смерть.

«Фонтанка.ру»

К ликвидации пожара привлекали четыре единицы техники от МЧС и 19 человек личного состава.

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