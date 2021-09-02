Автопром разогнался. Производство автомобилей в Петербурге в январе-июле выросло на треть

Петербургские автозаводы Nissan, Toyota и Hyundai в июле 2021 года выпустили 23,6 тысячи новых машин, следует из отчета Петростата, опубликованного 2 сентября. Это на 17% больше, чем за аналогичный месяц годом ранее.

Всего за январь-июль предприятия произвели 210,6 тысяч автомобилей. Это на 34% больше, чем за тот же период 2020 года.

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», за первые семь месяцев 2021 года в Петербурге продано 90 018 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 45% больше, чем за аналогичный период 2020 года.