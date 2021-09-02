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Автопром разогнался. Производство автомобилей в Петербурге в январе-июле выросло на треть

Петербургские автозаводы Nissan, Toyota и Hyundai в июле 2021 года выпустили 23,6 тысячи новых машин, следует из отчета Петростата, опубликованного 2 сентября. Это на 17% больше, чем за аналогичный месяц годом ранее.

Всего за январь-июль предприятия произвели 210,6 тысяч автомобилей. Это на 34% больше, чем за тот же период 2020 года.

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», за первые семь месяцев 2021 года в Петербурге продано 90 018 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 45% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В июле впервые за последний год было отмечено сокращение продаж. Дилеры реализовали 11 997 новых машин, что на 3% меньше, чем в июле прошлого года. Последний раз падение продаж по итогам одного месяца было зафиксировано в июне 2020 года.

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Комментарии (2)

265056402
скоро в сводках фонтанки: новый hyundai только сошёл с конвейера, и поплыл по фонтанке🤣
тов
Наконец то дилерские манагеры обломятся допов от 200 до 500 тысяч навешивать за сеточку в радиатор и коврики.
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