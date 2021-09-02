Петербуржцы стали больше есть и лучше одеваться. Оборот розничной торговли в июле вырос на 11%

Оборот розничной торговли в Петербурге в январе–июле 2021 года составил 1,02 трлн рублей, что в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 17,4% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Об этом говорится в материалах Петростата, опубликованных 2 сентября.



Только в июле жители Северной столицы потратили в магазинах 149,9 млрд рублей, что на 10,7% больше, чем годом ранее. На еду горожане израсходовали 49,1 млрд рублей, что на 2,1% больше, чем в прошлом году. На непродовольственные товары — 100,8 млрд рублей, что на 15,5% больше, чем в июле 2020 года, когда значительная часть магазинов все еще была закрыта из-за коронавирусных ограничений.

