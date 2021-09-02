В Сочи задержали водителя, который катал петербургского блогера, примотанного скотчем к спорткару

В Сочи полиция задержала водителя Chevrolet Camaro, который катал петербургского блогера Данила Мясникова, примотанного к машине скотчем. Об этом 2 сентября сообщает RT со ссылкой на региональное ГУ МВД.



По информации ведомства, за рулем спорткара был 27-летний житель Амурской области. Его доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. На мужчину составили административные протоколы за нарушение правил перевозки людей, не пристёгнутый ремень и мелкое хулиганство.



Блогер Данил Мясников из Санкт-Петербурга приехал в Сочи и решил снять новый ролик для своего Instagram, где сейчас 800 000 подписчиков. Молодого человека, как выяснилось, держал не только скотч, но и еще два троса. Однако герою ролика все равно было страшно, он признался в этом в сторис.

