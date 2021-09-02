В Академии Штиглица не продлили договор с преподавателем. Администрация вуза вызывала его на ковёр из-за участия в митингах

Семёнов вел одну дисциплину — «История дизайна, науки и техники». С академией он сотрудничал по срочному договору гражданско-правового характера. Преподавателя не предупреждали о том, что в сентябре он останется без своих учебных часов. А так как договор обычно продлевается по умолчанию, то Семёнов с удивлением не обнаружил своей фамилии в расписании.

В Петербургской художественно-промышленной академии имени Штиглица не продлили договор с преподавателем Александром Семёновым. Педагог считает, что причиной разрыва трудовых отношений могла стать его политическая активность. Об этом он сообщил «Фонтанке» 2 сентября.

«Каких-то пояснений от руководства я пока не получил. На кафедре общественных дисциплин и истории искусства, к которой мой предмет (история дизайна, науки и техники) был приписан, ответили, что в этом году на него не выделили часов», — написал преподаватель в Facebook.



В апреле Семёнова вызвали в учебный отдел, где состоялся разговор об участии преподавателя в митингах. Проректор Жанна Койтова просила подписать некие бумаги, предположительно поступившие из центра «Э». Семёнов отказался.



В пресс-службе академии уточнили, что в связи с введением новых федеральных государственных образовательных стандартов (приказ № 1456 от 26.11.2020 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования») внесены изменения в компетенции, поэтому в учебный план вместо дисциплины «История дизайна, науки и техники» введена новая дисциплина — «История и теория дизайна», которую будет читать штатный преподаватель. «Новый договор с данным преподавателем не заключался в связи с отсутствием такой необходимости», — добавили в академии.

