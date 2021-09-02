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Шестнадцатилетний Мичков дебютирует в СКА в первом же матче нового сезона КХЛ

Хоккейный клуб СКА назвал состав на первый матч нового сезона КХЛ. Петербургский клуб сыграет 2 сентября в Череповце против местной «Северстали». Встреча начнется в 19:00.

Отметим, что главный тренер СКА Валерий Брагин заявил на игру 16-летнего форварда Матвея Мичкова, для которого эта игра станет дебютной на уровне КХЛ.

Действующий чемпион КХЛ — омский «Авангард». СКА завершил прошлый сезон на стадии полуфинала.

Мичков считается самым талантливым российским хоккеистом со времен Александра Овечкина и Евгения Малкина. В сезоне-2018/19 побил рекорд Овечкина, набрав в 26 матчах Открытого чемпионата Москвы по хоккею 109 (70+39) очков. В составе сборной России стал победителем и рекордсменом зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года, набрав в четырех матчах 14 (9+5) очков.

На юниорском чемпионате мира в мае Мичков стал самым результативным игроком https://www.fontanka.ru/2021/05/07/69904202/.

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