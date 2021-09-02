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Набережную канала Грибоедова открыли после ремонта

В Петербурге закончили ремонт набережной канала Грибоедова, который шел два года. Специалисты отреставрировали ограждения и тротуарные плиты.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест»
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Участок планировалось открыть в октябре, но в связи с нарастающей нагрузкой на дорожную сеть и началом учебного года губернатор Беглов поручил ускорить ход работ. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».

«Канал Грибоедова включен в список объектов культурного наследия федерального значения, поэтому все работы на участке велись под контролем КГИОП. Это значит, что подрядчик должен был сохранить набережную в первоначальном виде. Раньше набережные строились на деревянном свайном основании. Но со временем сооружение теряет свою несущую способность. Нашей задачей было перейти на железобетонные конструкции», — рассказал глава КРТИ Андрей Левакин.

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Работы на участке от дома 131 до Могилевского моста велись с октября 2019 года. Подрядчик очистил фасад, отреставрировал гранитную облицовку, тротуарные плиты, перильное ограждение, состоящее из гранитных тумб и кованной узорчатой секции.

Капитальным ремонтом исторической набережной занималось АО «ПО «Возрождение». Стоимость всех работ составляет почти 435 млн рублей.

Фото: пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест»

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Комментарии (1)

Nationalverrater_2
Фуфел. Ежели "сохранить в первоначальном виде" - то где там тополя аккурат у налоговой были - выше здания. даже ива была. Вырубают все здоровые деревья ( а сухостой - стоит ) в каменном северном городе, докудова загребущие руки талантливых бизнисменов -зятьёв и дочурок дотянутся.
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