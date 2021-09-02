Участок планировалось открыть в октябре, но в связи с нарастающей нагрузкой на дорожную сеть и началом учебного года губернатор Беглов поручил ускорить ход работ. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест».



«Канал Грибоедова включен в список объектов культурного наследия федерального значения, поэтому все работы на участке велись под контролем КГИОП. Это значит, что подрядчик должен был сохранить набережную в первоначальном виде. Раньше набережные строились на деревянном свайном основании. Но со временем сооружение теряет свою несущую способность. Нашей задачей было перейти на железобетонные конструкции», — рассказал глава КРТИ Андрей Левакин.

