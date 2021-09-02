Суд в Петербурге вынес приговор вору-неудачнику, которому не помогли даже обучающие уроки в Интернете

В начале июля прошлого года Богданов под покровом ночи проник в отделение «Почты России» на Морской набережной. Его интересовал банкомат ПочтаБанка, в котором на тот момент лежало под три миллиона рублей. Неустановленным предметом он сломал замок фальш-панели и получил доступ к сейфу, однако закончить не смог, так как сработала сигнализация. Богданову пришлось бежать через окно.

Василеостровский районный суд огласил приговор в отношении Сергея Богданова, признанного виновным в двух покушениях на кражу. Обе попытки не увенчались успехом, подробности 2 сентября рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Второй раз «на дело» петербуржец пошёл в четвёртом часу утра спустя два дня. Не повезло банкомату Сбербанка на улице Карташихина. Богданов принес газовый баллон и шланг, чтобы взорвать устройство, в котором находились почти 2,5 миллиона. И на этот раз вора-неудачника спугнула сигнализация.



Богданов вину полностью признал, раскаялся. Способ хищения денег из банкомата ему стал известен из роликов на YouTube, сообщает пресс-служба судов.



Установлено, что Богданов вину признал, ранее не судим, является гражданином РФ, имеет регистрацию и постоянное место жительства на территории Петербурга, на учетах не состоит, имеет малолетнего ребенка, на иждивении у него также находятся мать и гражданская супруга.



Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года.

