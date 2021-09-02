В Петербурге домработница вычистила из заначки нанимателя 1,2 миллиона рублей и объяснила, что ей нужнее

О приговоре Марии Вишневской 2 сентября сообщает объединённая пресс-служба судов. Женщину признали виновной в краже и покушении на хищение из квартиры на Песочной набережной, 40, в которую она приходила в качестве домработницы. У владельца элитной недвижимости едва ли были претензии к качеству уборки: работница не пропускала труднодоступные места.



Особенно тщательно мыла пространство под кроватью в спальне, где хранилась набитая деньгами сумка. Из неё, как установил суд, Вишневская в середине февраля прихватила 450 тысяч рублей, к Женскому дню подарила себе 750 тысяч и, не попавшись, ещё через несколько дней взяла полмиллиона. С ними её поймали на выходе.

