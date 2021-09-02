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В Петербурге домработница вычистила из заначки нанимателя 1,2 миллиона рублей и объяснила, что ей нужнее

Петроградский райсуд Петербурга наказал условно женщину, которая выносила мусор и деньги из квартиры в элитном ЖК. Она раскаялась в профессиональной нечистоплотности и может дальше поддерживать порядок в чужих домах.

О приговоре Марии Вишневской 2 сентября сообщает объединённая пресс-служба судов. Женщину признали виновной в краже и покушении на хищение из квартиры на Песочной набережной, 40, в которую она приходила в качестве домработницы. У владельца элитной недвижимости едва ли были претензии к качеству уборки: работница не пропускала труднодоступные места.

Особенно тщательно мыла пространство под кроватью в спальне, где хранилась набитая деньгами сумка. Из неё, как установил суд, Вишневская в середине февраля прихватила 450 тысяч рублей, к Женскому дню подарила себе 750 тысяч и, не попавшись, ещё через несколько дней взяла полмиллиона. С ними её поймали на выходе.

«Вишневская вину признала в полном объёме, при этом просила суд учесть, что преступления она совершила в связи с тяжёлым материальным положением, предпринимает активные меры к возмещению ущерба, раскаивается, более не намерена совершать противозаконные действия», — уточнили в пресс-службе.

Суд учёл положительные характеристики от соседей и с работы, стабильный заработок, помощь несовершеннолетнему брату и тяжелобольной матери, обещание исправиться и приговорил Вишневскую к трём годам условно с аналогичным испытательным сроком. Бывшему работодателю она остаётся должна 990 тысяч.

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Комментарии (4)

266081655
Хранить сумку с деньги "под кроватью в спальне" - какой милый российский обычай.....
263888341
Отмыла деньги получается.
Zdobsi
"А то что же: один в семи комнатах расселился, штанов у него сорок пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет..."

Михаил Булгаков
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