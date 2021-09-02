Приложение GetContact обязали передавать данные пользователей силовикам

Приложение для поиска имени человека по номеру телефона было внесено в реестр организаторов распространения информации. Об этом 2 сентября сообщает «Новая газета».



Попадание в список означает, что GetContact должен собирать и хранить данные пользователей, а также предоставлять их силовикам.



Ранее разработчики сервиса Мустафа Сенич и Бурак Саглык согласились локализовать данные пользователей в России.



«Закон Яровой» президент Путин подписал 7 июля 2016 года. Инициатива существенно расширила требования по сбору и хранению пользовательских данных и накладывает новые обязанности на операторов связи и онлайн-сервисы. С 1 июня телефонные разговоры, SMS и электронные сообщения обязали хранить мобильных операторов, а также владельцев мессенджеров, форумов и сайтов.

