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Приложение GetContact обязали передавать данные пользователей силовикам

Приложение для поиска имени человека по номеру телефона было внесено в реестр организаторов распространения информации. Об этом 2 сентября сообщает «Новая газета».

Попадание в список означает, что GetContact должен собирать и хранить данные пользователей, а также предоставлять их силовикам.

Ранее разработчики сервиса Мустафа Сенич и Бурак Саглык согласились локализовать данные пользователей в России.

«Закон Яровой» президент Путин подписал 7 июля 2016 года. Инициатива существенно расширила требования по сбору и хранению пользовательских данных и накладывает новые обязанности на операторов связи и онлайн-сервисы. С 1 июня телефонные разговоры, SMS и электронные сообщения обязали хранить мобильных операторов, а также владельцев мессенджеров, форумов и сайтов.

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Комментарии (2)

AndrewBarsik
Что толку, что "чебурашки" могут слушать всех? Понимать они уже всё равно никого не в состоянии. Контингент поменялся.
Mimic
Все же забавно, как эта история с локализацией данных начиналась, когда объясняли, что наши данные нельзя хранить за границей, потому что из-за этого они в опасности, и ЦРУ и прочие будут все про нас знать.
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