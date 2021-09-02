Активист без рук получил срок по делу о нападении на силовиков

Глава общественной организации «Вольный аул» Аслан Иритов получил два года условно по делу о применении насилия к представителю власти (часть 2 статьи 318 УК). Как пишет 2 сентября «Медиазона», такое решение вынес Нальчикский городской суд.
Кроме того, Иритову назначили штраф в 20 тысяч рублей, который отменили из-за истечения срока давности. Мужчина выступал против продажи земель аула Вольный и организовал по этому поводу народный сход в октябре 2017 года. Перед началом схода в его дом ворвались силовики и, как он рассказывал, избили Иритова вместе с семьей. Изначально в материалах дело говорилось, что мужчина якобы «душил» силовика, но у активиста нет кистей рук.
В итоге в деле написали, что Иритов якобы ударил полицейского головой, а его брат Беслан — кулаками. У одного силовика зафиксировали посттравматический ларингит и ушиб гортани, у второго — сотрясение мозга и ушиб губы.
При этом травмы получили и представители семьи Иритовых: Беслану сломали два ребра, жене Аслана Марине — палец, самому Аслану разбили лицо, его дочь Анжелика получила сотрясение мозга. Следственный комитет четыре раза отказывал в возбуждении дела против силовиков. В августе 2021 года суд обязал следователей все-таки провести проверку.