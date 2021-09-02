Активист без рук получил срок по делу о нападении на силовиков

Глава общественной организации «Вольный аул» Аслан Иритов получил два года условно по делу о применении насилия к представителю власти (часть 2 статьи 318 УК). Как пишет 2 сентября «Медиазона», такое решение вынес Нальчикский городской суд.



Кроме того, Иритову назначили штраф в 20 тысяч рублей, который отменили из-за истечения срока давности. Мужчина выступал против продажи земель аула Вольный и организовал по этому поводу народный сход в октябре 2017 года. Перед началом схода в его дом ворвались силовики и, как он рассказывал, избили Иритова вместе с семьей. Изначально в материалах дело говорилось, что мужчина якобы «душил» силовика, но у активиста нет кистей рук.

