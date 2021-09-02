Петербуржец забил тёщу до смерти, но не признался в этом даже на суде

Савельев год назад, будучи пьяным, повздорил с тёщей в квартире на Стародеревенской улице. Прекрасно осознавая, что болеющая пенсионерка не может дать отпор, мужчина «причинил ей не менее 32 травматических воздействий в область верхних и нижних конечностей, а также в область туловища, головы и шеи путём нанесения ударов, давления и трения (скольжения с давлением). Смерть пожилой женщины наступила на месте происшествия от тупой травмы грудной клетки.



Савельев вину не признал, пояснил, что тёще требовался посторонний уход, агрессии по отношению к ней он никогда не проявлял. Кто мог избить пенсионерку, не знает. Подсудимый предположил, что многочисленные повреждения могли возникнуть на её теле после того, как он упал на неё. Свою явку с повинной Савельев объяснил пониманием, что мог причинить вред родственнице.

