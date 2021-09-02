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Петербуржец забил тёщу до смерти, но не признался в этом даже на суде

Приморский районный суд огласил приговор в отношении Сергея Савельева, признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, которое повлекло смерть человека. Об этом 2 сентября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Савельев год назад, будучи пьяным, повздорил с тёщей в квартире на Стародеревенской улице. Прекрасно осознавая, что болеющая пенсионерка не может дать отпор, мужчина «причинил ей не менее 32 травматических воздействий в область верхних и нижних конечностей, а также в область туловища, головы и шеи путём нанесения ударов, давления и трения (скольжения с давлением). Смерть пожилой женщины наступила на месте происшествия от тупой травмы грудной клетки.

Савельев вину не признал, пояснил, что тёще требовался посторонний уход, агрессии по отношению к ней он никогда не проявлял. Кто мог избить пенсионерку, не знает. Подсудимый предположил, что многочисленные повреждения могли возникнуть на её теле после того, как он упал на неё. Свою явку с повинной Савельев объяснил пониманием, что мог причинить вред родственнице.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в ИК строгого режима.

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Комментарии (2)

efela
Что-то не так с судебной системой и законами:
Пьяное животное забивает насмерть человека и получает 5 лет
За репост клипа Рамштайн, человек получает 2,5 года
Это как?
А13579
Угадаю, если скажу, что судьёй, судя по приговору, была женщина? Иначе виновата была бы тёща.
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