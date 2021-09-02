В Москве подросток на самокате сбил беременную женщину

В Таганском районе Москвы беременная женщина попала в больницу после встречи с самокатом. Об этом РИА Новости сообщили 2 сентября в пресс-службе столичного ГУ МВД.



ДТП произошло накануне в среду у дома 15 по Волгоградскому проспекту. Подросток на самокате сбил беременную женщину, ее с закрытой черепно-мозговой травмой увезла скорая. Молодой человек с места аварии скрылся.



Полиция проводит проверку и разыскивает «гонщика».



Ранее «Фонтанка» писала, что петербуржец выбросил в реку каршеринговый самокат. Ранее транспортные средства улетали в воду с Яхтенного моста, а также разбивались о железнодорожные пути. В Москве также объявились ненавистники двухколесного транспорта, они обмазали 400 электросамокатов солидолом.