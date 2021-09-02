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В Москве подросток на самокате сбил беременную женщину

В Таганском районе Москвы беременная женщина попала в больницу после встречи с самокатом. Об этом РИА Новости сообщили 2 сентября в пресс-службе столичного ГУ МВД.

ДТП произошло накануне в среду у дома 15 по Волгоградскому проспекту. Подросток на самокате сбил беременную женщину, ее с закрытой черепно-мозговой травмой увезла скорая. Молодой человек с места аварии скрылся.

Полиция проводит проверку и разыскивает «гонщика».

Ранее «Фонтанка» писала, что петербуржец выбросил в реку каршеринговый самокат. Ранее транспортные средства улетали в воду с Яхтенного моста, а также разбивались о железнодорожные пути. В Москве также объявились ненавистники двухколесного транспорта, они обмазали 400 электросамокатов солидолом.

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Комментарии (6)

261847251
Был в Москве 2 недели назад: там велосипедисты, самокатчики и роллеры гораздо отмороженнее по сравнению с питерскими.

Я даже удивился, что первые ограничения от городских властей появились у нас, а не в Москве.
266081655
Феде Бондарчуку - идея фантастического триллера: "Самокат - Убийца"..
quqas
вот если б беременный подросток сбил просто женщину...

а так чушь
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