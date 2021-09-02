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Северное сияние и метеорный поток Ауригиды над Ленобластью показали за минуту

В последние дни лета и первые дни осени в небе помимо северного сияния наблюдают еще и метеорный поток Ауригиды. Оба явления в минутном таймлапсе показали 2 сентября на YouTube-канале Aurora Hunters.

Видео снято на Ладоге — на мысе Далёком в поселке Пятиречье Приозерского района Ленобласти. Метеорный поток возникает, когда частицы, оставленные космическим объектом, как правило кометой, входят в орбиту Земли и сгорают в атмосфере.

Метеорный поток Ауригиды порожден долгопериодической кометой Кисса, период вращения которой составляет две тысячи лет. Он происходит раз в год. Обнаружили поток в 1935 году, а в 2007 году максимальное количество метеоров достигло рекордных ста в час. Согласно Европейскому космическому агентству, орбита Земли еще 70 лет не пересечет след кометы Кисса таким же образом, но более слабые потоки можно наблюдать на рубеже лета и осени.

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