В последние дни лета и первые дни осени в небе помимо северного сияния наблюдают еще и метеорный поток Ауригиды. Оба явления в минутном таймлапсе показали 2 сентября на YouTube-канале Aurora Hunters.
Видео снято на Ладоге — на мысе Далёком в поселке Пятиречье Приозерского района Ленобласти. Метеорный поток возникает, когда частицы, оставленные космическим объектом, как правило кометой, входят в орбиту Земли и сгорают в атмосфере.
Метеорный поток Ауригиды порожден долгопериодической кометой Кисса, период вращения которой составляет две тысячи лет. Он происходит раз в год. Обнаружили поток в 1935 году, а в 2007 году максимальное количество метеоров достигло рекордных ста в час. Согласно Европейскому космическому агентству, орбита Земли еще 70 лет не пересечет след кометы Кисса таким же образом, но более слабые потоки можно наблюдать на рубеже лета и осени.