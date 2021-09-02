В последние дни лета и первые дни осени в небе помимо северного сияния наблюдают еще и метеорный поток Ауригиды. Оба явления в минутном таймлапсе показали 2 сентября на YouTube-канале Aurora Hunters.



Видео снято на Ладоге — на мысе Далёком в поселке Пятиречье Приозерского района Ленобласти. Метеорный поток возникает, когда частицы, оставленные космическим объектом, как правило кометой, входят в орбиту Земли и сгорают в атмосфере.