Требуются волонтёры. Благотворительная организация «Перспективы» начинает набор на «Добровольный социальный год»

Петербургская благотворительная организация «Перспективы» начинает набор на годовую волонтёрскую программу «Добровольный социальный год». Однако в организации опасаются, что их подопечные — люди с инвалидностью — могут остаться без помощи.

«Добровольный социальный год» — годовая волонтёрская программа помощи людям с тяжёлой инвалидностью. Она реализуется «Перспективами» на протяжении нескольких лет. В ней принимают участие как молодёжь, так и люди старшего возраста, как россияне, так и иностранцы. Но уже второй год подряд в благотворительной организации бьют тревогу — возникла серьёзная проблема с набором добровольцев.



«Нельзя допустить, чтобы люди с тяжёлой инвалидностью в интернатах и семьях остались в этом году без помощи волонтёров, а такая опасность есть. Мы не знаем — дело в пандемии, изменившей настроение и поведение людей, или в чём-то другом, но факт остаётся фактом: уже второй год мы испытываем проблемы с набором волонтёров на программу «Добровольный социальный год». Да, есть очевидная причина сокращения числа добровольцев: раньше часть нашей волонтёрской команды состояла из иностранных помощников, а они сейчас не могут приехать из-за эпидемиологических ограничений. Но и российских добровольцев стало намного меньше. Регистрируются на отборочный семинар почти два десятка человек, а доходят до него единицы. Ещё пару лет назад статистика была совсем иной», — рассказывают в «Перспективах».

На «Добровольный социальный год», как говорят в «Перспективах», как правило, приходят те, кто не поступил в вуз или решил взять академотпуск, те, кто хочет разобраться, куда двигаться дальше, те, кто ищет себя и хочет сделать паузу в стремительном течении жизни. В команду волонтёров принимаются лица от 16 лет, верхней планки нет.

